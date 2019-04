La vente de tabac interdite aux mineurs: un manque à gagner pour les libraires?

Marie-Christine - © Tous droits réservés

"Pour moi, ça ne va rien changer du tout!", confie Marie-Christine. Dans sa librairie montoise, elle constate que les ventes de tabac ne diminuent pas, malgré l'entrée en vigueur de différentes mesures. "Il y a eu ces images 'clash' sur les paquets, ça n'a pas eu d'effet. Le prix non plus. Ca a augmenté, et pourtant, on vend des paquets parfois à 10-11 euros! Cette nouvelle interdiction ne changera rien, les jeunes sont suffisamment malins, s'ils veulent fumer ils demanderont à un pote d'aller acheter, ou ils demanderont dans la rue...Déjà à l'heure actuelle, on entre dans la librairie et on me demande si je ne vend pas les cigarettes à la pièce".