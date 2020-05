La Vatican retire le titre "catholique" aux centres belges des Frères de la Charité

Les douze centres psychiatriques belges des Frères de la Charité ne sont plus considérés comme catholiques par le Vatican, indiquent plusieurs médias mardi, qui se basent sur un reportage de l’hebdomadaire chrétien Tertio. Cela n’aura toutefois pas d’impact immédiat sur le fonctionnement des hôpitaux, souligne Rik Torfs, professeur de droit canonique. Il existe cependant un risque de procédure judiciaire à long terme si aucun accord n’est conclu.

Les hôpitaux psychiatriques des Frères de la Charité ne peuvent, selon une décision de la Congrégation pour la doctrine de la foi, plus être considérés comme des institutions catholiques depuis le 30 mars 2020.

Conflit avec Rome

En conflit avec Rome depuis de nombreuses années au sujet de l’euthanasie notamment, la branche belge de l’organisation et ses 13.000 employés gèrent également des dizaines d’écoles primaires et secondaires, de garderies et de centres orthopédagogiques en Belgique.

L’étiquette 'catholique' supprimée, la discussion porte désormais sur l’utilisation du titre de "Frères de la Charité" ainsi que sur la propriété des biens, affirme Rik Torfs. Le président de la section belge, Raf De Rycke, a toutefois déclaré mardi à différents médias vouloir continuer à travailler avec le même nom, la même mission et la même vision, "dans l’intérêt des frères belges, des collaborateurs, des clients et de la société".

S’il n’est pas exclu que le conseil général des Frères de la Charité intente une action en justice contre l’organisation belge, notamment en ce qui concerne la propriété des bâtiments, Rik Torfs indique qu’il "vaudrait mieux essayer de parvenir à un accord" afin d’éviter des années de litige.