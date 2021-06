La vaccination contre le Covid-19 porte ses fruits : seulement 0,32% des personnes totalement immunisées sont infectées

A ce jour, 5.363.356 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin et 2.761.505 sont totalement immunisées, après administration de deux doses ou d’une unidose (Johnson & Johnson). Mais Sciensano n’a pas attendu ce mois de juin pour se pencher sur l’apparition des infections chez les personnes totalement immunisées.

►►► Pour compléter : La vaccination en chiffres

L’institut de santé publique a analysé un échantillon de 1.421.067 personnes totalement immunisées à la date du 31 mai, c’est-à-dire des personnes ayant reçu les deux doses du vaccin anti-Covid-19 et pour lesquelles la deuxième dose avait été administrée au moins 14 jours avant le 31 mai. Le constat est sans appel : "seulement" 4526 personnes ont été infectées, soit 0,32% des personnes ont été testées positives au Covid-19. On parle d’infections de percées pour désigner les infections contractées malgré un schéma complet de vaccination et la plus grande immunité possible à ce jour acquise.