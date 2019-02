La trottinette électrique en libre-service et ses dangers

La Belgique n’était pas préparée au succès des trottinettes électriques et sa législation non plus. Pas encore réglementé en été 2018, le sort de ce deux-roues a depuis été fixé.

Même si cette faille ne concerne qu’une minorité de véhicules, plusieurs utilisateurs ont déjà été blessés. En attendant de résoudre ce souci technique, Lime recommande aux usagers d’inspecter l’engin et de tester les freins avant de démarrer la course.

Même si tous ne le portent pas, le casque est obligatoire en vélo. Cette règle est également d’application pour les usagers des trottinettes électriques. Le port d’un vêtement fluorescent est également conseillé afin d’être visible par les automobilistes.

Certaines failles persistent

Selon le code de la route belge, les trottinettes électriques sont classées comme "engins de déplacement motorisés". Les véhicules placés dans cette catégorie doivent avoir une vitesse maximale de 18 kilomètres par heure. Cette limite est pourtant largement dépassée par les deux-roues mis à disposition par les sociétés. Les engins de Bird et Lime peuvent aller jusqu’à six kilomètres à l’heure de plus que le seuil légal.

Jonathan est tombé d'une trottinette électrique en décembre dernier. Avant cet accident, il utilisait ce type d'enfin pour effectuer des trajets courts. "Après quelques bières, j'ai loué une trottinette pour rentrer chez moi. J'étais assez conscient pour la débloquer via l'application. Cependant, je suis tombé", raconte-t-il. Après une semaine d'arrêt de travail, une cicatrice à l'arcade ainsi qu'une lèvre recousue, le jeune homme admet qu'il est fautif mais souligne qu'il n'est pas le seul à qui ce type de mésaventure est arrivé. Alcool ou non, selon lui, la vitesse du deux-roues peut provoquer des dégâts. "On connait la trottinette de façon ludique par rapport à nos expériences de lorsqu'on était enfant et aujourd'hui, nous ne sommes pas assez conscients qu'on fait réellement partie du code de la route", constate Jonathan.

Autre fait interpellant : beaucoup de jeunes de moins de 18 ans utilisent les trottinettes électriques mises en libre-service. Cependant, il est nécessaire d’être majeur en Belgique pour pouvoir en louer une.