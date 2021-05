La "transe" comme outil thérapeutique est étudiée à Liège, mais c'est quoi exactement ?

Ma voix t'accompagnera : 6/6 Psychologie & chamanisme : l’hypnose de demain ? - Le podcast sur... Dernièrement, de nouveaux mots ont fleuri dans la bouche de nos responsables politiques : “Prenez soin de vous”. Mais comment fait-on pour prendre soin de soi ? On parle toujours trop peu de santé mentale. Et, quand il s’agit de psychothérapie mêlant l’hypnose, comme Nancy Burrello, psychologue formée à l’hypnose la pratique, on est bercé de fantasmes. Pourtant, il s’agit “simplement” d’une technique parmi d’autres pour soigner nos traumatismes, phobies, angoisses, déficits de l’estime ou de la confiance en soi, ou encore nos addictions. Audrey Vanhaudenhuyse, psychologue et chercheuse à l’Université de Liège, et l’équipe au sein de laquelle elle travaille, démontrent les bienfaits de l’hypnothérapie du point de vue des neurosciences. Elle étudie également d’autres états de conscience modifiés, comme la transe chamanique et espère d’ici une quinzaine d’années voir des thérapeutes s’en servir pour soigner les patient·e·s. Le podcast “Ma voix t’accompagnera” et sa réalisatrice Charline Cauchie vous invitent à plonger dans le monde de l’hypnose qui soigne pour en découvrir les acteurs·trices, pour en défaire les fantasmes, pour en explorer les techniques. Alors que la médecine hospitalière et le soin en général sont soumis à des cadences infernales, une technicisation et des objectifs de rentabilité toujours plus élevés, alors que la crise du covid-19 a replacé la figure de la soignante et du soignant au centre de la société, "Ma voix t'accompagnera" explore les vertus presque magiques de l’hypnose. En six épisodes de 20 à 25 minutes, les voix d’une dizaine de témoins, patien·tes ou praticien·nes de l’hypnose médicale et thérapeutique, nous accompagnent dans un voyage sonore qui alterne vécu, séances d’hypnose, théorie, extrait de film et musique originale. Réalisation : Charline Cauchie Production : Wrong Men, We Tell Stories, RTBF Montage & Mixage : Cédric Vanstraelen Accompagnement éditorial : Bruno Tracq Assistantes de production : Anne Brandely & Naura Darchambeau Musique : Loup Mormont Images : Roman Hill Graphisme : Cédric Latimier