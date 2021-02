La toute première sonde spatiale arabe arrive en orbite de Mars, mais elle n'est pas la seule

Outre les Emirats arabes unis, riche pays du Golfe, la Chine et les Etats-Unis ont aussi lancé deux sondes en juillet, profitant d'une période où la Terre et Mars sont les plus proches.

En plus de consolider leur statut d'acteur régional clé, les Emirats Arabes Unis souhaitent que le projet serve de source d'inspiration pour la jeunesse arabe, dans une région qui fait plus souvent la une pour ses conflits dévastateurs et ses crises politiques que pour ses prouesses scientifiques.

Mars en vue pour les trois sondes spatiales parties en juillet dernier de la terre - © - - AFP

Peu de détails sont visibles mais c'est tout à fait normal. La sonde a pris ce cliché quand elle se situait à quelque 2,2 millions de kilomètres de la planète Mars. D’un poids au lancement de cinq tonnes, Tianwen-1 est une mission qui comprend un orbiter qui tournera autour de la planète mars, une plateforme d'atterrissage et un rover conçu pour fonctionner et rouler pendant au moins 90 jours. La Chine n’a pas prévu de faire atterrir son rover sur mars avant avril.



Une sonde américaine pour ramener des échantillons martiens



La troisième sonde à partir, la plus ambitieuse, est l'américaine Mars 2020. A son bord, le rover Perseverance. Ce rover devrait atterrir dès le 18 février prochain. Sept minutes d'angoisse pendant lesquelles plusieurs centaines de kilos de haute technologie seront suspendus à un fil et à une précision d’horloge suisse :

Un spectacle en différé de 20', le temps pour les images d'arriver sur terre.:De la taille d'une petite voiture, le rover réalisera des prélèvements d'échantillons sur le sol martien:



L'équipe scientifique qui gère le rover devra faire des choix car seuls, 30 échantillons reviendront sur terre. Parmi les scientifiques chargés d’examiner ces échantillons une fois revenus sur terre, une belge, la géologue Vinciane Debaille. Le projet l’enthousiasme même si le défi est de taille : " la capacité de retour d’échantillons est limitée. Ca veut dire que nous devons bien réfléchir à ce que nous faisons. Est-ce vraimen t cet échantillon-là et pas un autre que je veux ? Ne vais-je pas être déçue plus tard. ? Par ailleurs, nous devons nous assurer que ces échantillons ne contaminent pas la terre à leur retour. Nous travaillerons donc partout enmilieu stérile. "



Autre souci, comment ramener ces échantillons? En fait, un 2ème rover ira les chercher. Et c'est ce rover-là qui sera renvoyé sur terre.



Une chose est sûre, toutes ces missions vers mars nous rapprochent toujours plus de cette planète et nous aident à décrypter ses mystères.