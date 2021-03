"La tolérance zéro vantée par le monde politique, c’est du vent" estime Vincent Gilles, président du SLFP

Au départ un rassemblement pacifique avec un but, manifester contre le racisme et les violences policières… À l’arrivée, 250 policiers et 3 autopompes face à 300 "casseurs". Tout ceci en marge de la manifestation. Les événements de ce samedi à Liège n’ont pas fini de faire parler. Alors pour décortiquer ces événements, QR l’actu a réuni sur son plateau Vincent Gilles, président du SLFP police et Geneviève Kaninda, coordinatrice du collectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations.

Police symbole des pertes de liberté et bouc émissaire ?

Effectivement, cette crise sanitaire met la pression sur tout le monde et pèse aussi sur notre santé mentale explique Geneviève Kaninda. Mais ce qu’il est important de relever ici, selon elle, c’est la cause de cette tension : "La tension ambiante est certes exacerbée par la crise sanitaire et les mesures liberticides. Il ne faut cependant pas croire que cette tension est récente. La cause de la tension, ce sont précisément les violences policières et le racisme. Un problème auquel aucune solution structurelle n’est apportée".

Manque de respect de la police ?

Il est indéniable que l’uniforme est de moins en moins respecté à en croire Vincent Gilles, président du SLFP police. "Il y a une hausse de 3 à 5% des faits de violence à l’égard des policiers et ce depuis plusieurs années. On dénombre plus de 12.000 faits de violences à l’encontre des services de l’ordre par an en Belgique. Les policiers vivent donc avec la crainte permanente d’une agression pour des motifs quelques fois très futiles".

Dérive des manifestations, lutte antiracisme inaudible ?

Les pillages, les violences en marge de la manifestation antiraciste occultent bien souvent le message initial. Et pire encore, ces dérives pourraient rendre ces luttes sociétales pourtant bien légitimes, totalement inaudibles. Pour la coordinatrice du collectif contre les discriminations, les "casses" sont regrettables mais ne doivent pas être l’unique centre de l’attention : "Qu’est ce qui rend inaudible cette lutte contre le racisme ? Ne parlez que des dérives, c’est justement là le problème. On met de côté le racisme qui est dénoncé depuis des dizaines d’années". Pour Vincent Gilles, la manifestation s’est parfaitement déroulée et il ne faut pas croire que les faits de violences sont ethniquement genrés. "Nous avons constaté que parmi les casseurs, il y avait aussi des personnes plus âgées, et des blancs puisque nous parlons ici de couleur de peau. Et ce qui me rend personnellement très inquiet, c’est qu’il y avait aussi des jeunes de 12 à 18 ans qui visiblement s'"amusaient". Ce que je crains, c’est l’escalade. On met les services de police de plus en plus sous pression et peut être qu’un jour un policier pour préserver son intégrité physique ou celle de son collègue, va sortir son arme".

Vandalisme impuni ?

Pour la police, la justice n’est pas assez dure notamment en ce qui concerne les violences à l’encontre des forces de l’ordre explique Vincent Gilles : "Beaucoup de policiers estiment que la fameuse tolérance zéro vendue par le politique, n’est autre que du vent. Il y a par ailleurs, une incompréhension réelle de la part de la magistrature de ce que peuvent vivre et ressentir les policiers. A titre d’exemple, un policier menacé de mort avec des éléments tangibles et des éléments ADN à exploiter, doit attendre plus de 2 mois avant d’avoir une première audition avec le juge d’instruction".

Bodycam, une solution ?

Quand on parle d’abus policier s’instaure une sorte de guerre de l’image avec des images déversées sur les réseaux sociaux sans aucun filtre et donc avec une information biaisée. Dans ce cas la bodycam ne serait-elle pas un outil intéressant ?

Le SLFP police se dit réservée à l’utilisation de ces bodycam :"Tout le monde croit que les images des bodycam vont se retrouver sur les réseaux sociaux pour éventuellement contrecarrer d’autres images. Mais vous savez, la justice, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Si on doit utiliser des images de la bodycam, ça ne peut se faire que par la justice et les parties à la cause. Il y a par ailleurs, des éléments légaux qui plaident en sa défaveur, avec la prise de son qui n’est pas autorisée et puis d’enregistrement. Quand on appuie sur la bodycam, on enregistre avec un effet anticipatif donc avant d’avoir pu signaler aux personnes contrôlées qu’elles sont enregistrées".

Geneviève Kaninda se dit également très réservée vis-à-vis de l’usage de la bodycam :"Il ne faut pas traiter uniquement les choses en aval mais aussi en amont. Avec la bodycam, on ne s’occupe que des conséquences et pas des causes. Il faut par exemple s’interroger sur la formation de la police mais il faut aussi que le monde politique se saisisse pleinement de la question des violences policières".

Pour Vincent Gilles, la société se délite et le monde politique n’offre plus à la police la possibilité d’effectuer ses missions d’agents de quartiers. Une mission essentielle pour apporter plus de prévention, de lien et de dialogue.