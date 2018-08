La Terre va connaître un basculement climatique 100 fois plus rapide que le précédent

Cela fait a peine deux jours que le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a claqué la porte. Et, déjà, d'autres sujets occupent le devant de la scène, alors qu'il espérait que son départ allait provoquer une profonde remise en question..

Pourtant, le réchauffement climatique continue à menacer la planète. Et ces menaces sont de plus en plus précises, ainsi que le révèlent deux études,

Un basculement comparable à ce qui s'est produit il y a 20.000 ans

La première est publiée par la revue Science. Elle prédit que les forêts, les déserts, les paysages et les écosystèmes vitaux de la Terre risquent de subir une transformation majeure au cours du prochain siècle.

Un basculement comparable à ce qui s'est produit il y a 20 000 ans, quand la période glaciaire s'est terminée suite à l'élévation de la température de 4 à 7 degrés Celsius.

L’appauvrissement de la qualité nutritionnelle de nombreuses plantes

Ce qu’il s’est passé à l’époque est connu: les régions d'Amérique du Nord, de l'Europe et du sud de l'Amérique latine, jusqu’alors couvertes de glaciers, ont été peuplées d’un épais pelage de forêts. Cette transition s'est faite en 10.000 ans. Cette fois, la période de changement risque d’être ramenée à un siècle ou deux. Les écosystèmes devront s’adapter à toute vitesse.

Un autre changement, mais auquel nous assisterons de notre vivant est l’appauvrissement de la qualité nutritionnelle de nombreuses plantes, comme le blé ou le riz. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais la hausse du CO2 dans l'atmosphère réduit la teneur en minéraux, protéines et vitamines de nombreux végétaux.

D'ici 2050, des millions d'êtres humains risquent de subir des carences. Et les pays les plus pauvres seront les plus touchés. Heureusement, des plantes comme le maïs, le sorgho, le soja et la luzerne ne semblent pas touchés par ce phénomène.