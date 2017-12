La tempête Carmen va éviter la Belgique, mais de fortes rafales sont à prévoir

La tempête Carmen ne passera pas sur la Belgique mais on en ressentira quelques conséquences, à savoir de fortes pluies lundi matin, des rafales de 60 à 70 km/h sur tout le pays et des coups de vent un peu plus fort le long de la frontière française jusqu'à 80 km/h.

On parle de tempête à partir de 100 km/h.

Lundi fin de matinée, Carmen arrivera sur la France. Les pluies pourraient arriver sur notre pays par les frontières françaises. Il s’agira de pluies assez soutenues sur tout le royaume. Le vent soufflera de manière modérée pouvant atteindre 60 à 70 km/h (surtout en Ardenne l’après-midi).

Tout d'abord, cet après-midi, on attend de fortes précipitations, localement soutenues. Elles traverseront le pays d'ouest en Est. Le vent va se renforcer avec des rafales pouvant atteindre 70 ou 80 km/h sur l'ensemble du pays. Par contre, douceur côté température avec des maximas entre 9 et 13 degrés.

Notez que ce 31 décembre, les rafales pourront atteindre jusqu'à 80 voir 90 km/h par endroit.

Dans la nuit de dimanche à lundi, cela soufflera encore fameusement avec un vent de sud-ouest et toujours des rafales pouvant atteindre 70 ou 80 km/h. Les minimas seront compris entre 3 et 5 degrés. Lundi, fin de matinée, la tempête Carmen arrivera sur la France avec comme conséquences pour nous encore de la pluie et du vent.

Il s’agira de pluies assez soutenues sur tout le royaume. Le vent soufflera de manière plus modérée avec des rafales de 60 à 70 km/h (surtout en Ardenne l’après-midi). Elles pourraient être un peu plus fortes le long de la frontière française (60 à 80 km/h).

Les températures sont en baisse avec des maximas de 5 à 9 degrés.