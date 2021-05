La télémédecine: quels avantages? Quelles limites?

Mais qui est donc concerné par ces consultations à distance ? "Les études montrent que la téléconsultation peut fonctionner pour 30 à 40% des consultations habituelles", explique le Dr. Devos. "Actuellement, on fait surtout du suivi de patients qui ont des maladies chroniques – comme le diabète - ou qui sont atteints de cancer. Ca commence généralement avec une première consultation physique et puis on convient d’un suivi téléphonique pour voir comment le patient évolue. On a aussi des patients opérés à l’hôpital, qui appellent le chirurgien en vidéo par la suite pour qu’il puisse voir si tout va bien au niveau de la plaie chirurgicale."

Un gain de temps

Selon le Dr. Devos, on s’est rendu compte grâce à la pandémie des avantages de la téléconsultation. "Dans certaines situations, c’est un gain de temps pour les patients et ça rend les choses plus efficaces", explique-t-il.

Ainsi, continue le président de l’Absym, "une étude qui a été réalisée aux Etats-Unis – mais qui est tout à fait transposable chez nous – montre qu’un patient lambda consacre généralement 2h de son temps pour une consultation chez le médecin de 30 minutes. Il y a en effet les temps de déplacements, d’attente, etc. On a déjà tous passé du temps dans une salle d’attente d’un médecin. Si on peut s’en passer, on préférerait être chez soi et se préparer à manger. C’est plus confortable pour tout le monde."

On a plus de 10 ans de recul

Mais évidemment, tout ne peut pas se faire par téléphone et l’examen clinique du malade est encore indispensable pour une série de pathologies. "Si un patient a mal au ventre, et que c’est nouveau, je dois pouvoir mettre la main sur son ventre et l’examiner", explique le Dr. Devos. "Décider de se voir ou non, ça peut se faire au moment de la prise de rendez-vous".

Certains pays comme les Etats-Unis et le Canada n’ont pas attendu la pandémie pour miser sur la télémédecine. Là-bas, il existe déjà depuis plusieurs années des services digitaux qui permettent d’entrer en contact avec un médecin en restant chez soi. "Il y avait un réel besoin parce que, là-bas, certains villages sont reculés de plus de 100km par rapport au médecin le plus proche. Ca leur a permis de prendre beaucoup d’avance. Et aujourd’hui, on a plus de 10 ans de recul", explique le Dr. Devos.

Grâce à ce recul, "de nombreux papiers scientifiques permettent déjà de définir ce qui est faisable ou pas en consultation à distance", continue-t-il. "On sait que 60% des consultations doivent se faire de manière physique."