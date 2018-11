La syphilis explose au Japon

Le nombre de patients souffrant de syphilis au Japon, une infection sexuellement transmissible, a atteint 6.096 cette année, le plus haut niveau en 47 ans, a indiqué mercredi l'institut national des maladies infectieuses basé à Tokyo.

Les derniers chiffres s'arrêtent au 18 novembre et pourtant le nombre de cas a déjà dépassé le total de 2017 (5.820 personnes atteintes de syphilis). L'infection progresse surtout chez les hommes âgés entre 20 et 40 ans, et chez les femmes dans la vingtaine, selon le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être.

Le nombre de cas de syphilis augmente considérablement depuis 2011 mais la cause de cette propagation rapide reste incertaine.

Environ un quart du total (1.548) des cas a été détecté à Tokyo. La préfecture d'Osaka se situe en seconde position (1.043 cas), signale l'institut.

Parmi les 5.081 patients atteints entre janvier et septembre, 66% étaient des hommes et 34% des femmes, précise encore l'institut.

Le ministère presse les Japonais d'utiliser des préservatifs pour prévenir la maladie ou de faire un test immédiatement s'ils pensent qu'ils risquent d'être infectés.

La syphilis est causée par une bactérie. Elle peut causer de sérieux problèmes de santé si elle n'est pas traitée.