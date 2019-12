La surpopulation carcérale racontée par des ex-détenus

Nous l’appellerons Nicolas, il a dans la quarantaine. C’est notre premier témoin. Cet ancien détenu est sorti il y a quelques mois avec un bracelet électronique. Il avait écopé d’une peine d’un peu plus de deux ans. Il a été incarcéré dans les prisons de Mons et Jamioulx.

"On est tout le temps enfermé"

D’emblée Nicolas nous raconte : "On est tout le temps enfermé". L’homme nous explique que les détenus qui suivent des cours ne peuvent pas toujours s’y rendre, parce que certains gardiens ne viennent pas leur ouvrir la porte ou viennent en retard. Cela est aussi vrai pour le travail, les formations ou encore les douches. Et puis, dit-il, : "Si vous mettez une personne, voire deux enfermées dans une cellule de 3m sur 4m, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des mois ou des années… Sans douche, sans rien, avec un petit carreau pour respirer de l’air frais, pour moi ce n’est pas humain".

La surpopulation

Nicolas a l’impression que l’on met des personnes en prison, alors que ce n’est leur place : "Des toxicomanes, des gens malades, des personnes qui souffrent de problèmes psychiatriques. Ces gens n’ont rien à faire en prison. On les bourre de médicaments du matin au soir, tout le monde est content, tout le monde est calme et ça arrange tout le monde". La surpopulation est une réalité pour cet ancien détenu, même si dans son cas il ne s’est jamais retrouvé à plus de deux par cellule : "Le peu d’espace qu’on a, on vous le réduit en vous mettant à deux […], voire, quand il n’y a pas de place, à trois ou à quatre, et les jeunes qui ne connaissent rien se retrouvent dans les cachots".

Direction : la prison de Saint-Gilles

La prison de Saint-Gilles compte en ce moment 863 détenus, alors que l’établissement dispose en réalité de 579 places. Devant les portes nous retrouvons plusieurs ex-détenus. Un premier nous dit qu’il a récemment passé 3 mois dans l'établissement. Quand on lui demande s’il y a beaucoup de monde à l’intérieur, sa réponse est on ne peut plus claire : "Il y a une surpopulation, ça saute aux yeux. Le personnel ne s’en sort pas, il y a des grèves qui s’organisent. En raison du manque de personnel nous n’avions parfois plus de préau, nous n’avions plus droit à des activités. Des visites de la famille sont parfois annulées ou encore des rencontres avec des assistants sociaux". L’homme précise qu’il partageait sa cellule avec un autre détenu, mais certains étaient seuls. Les conditions d’hygiène ne sont pas idéales, avec deux douches par semaine (le lundi et le mercredi : ndlr), ce n’était pas évident en été. Les toilettes se trouvent dans les cellules et quand elles sont hors service, il faut attendre que l’on vienne vous chercher. Toutes les situations décrites créent des tensions au sein de l’établissement. Des tensions aussi avec les gardiens qui sont débordés par le manque de personnel.

Un autre ex-détenu, qui a lui passé 6 mois, toujours à la prison de Saint-Gilles, décrit les conditions comme : "Très graves… Il y a une surpopulation… J’ai perdu 14 kilos pendant ma période d’incarcération. C’est très strict, d’un coup ils annulent les visites, les téléphones…". L’homme explique que tout dysfonctionne dans cet établissement en raison de la surpopulation, même les cuisines n’arrivent pas réellement à suivre. Les toilettes de sa cellule sont restées bouchées pendant 7 jours avec tous les problèmes que cela implique.