La Sûreté de l'Etat crée une réserve de recrutement de 1000 inspecteurs

La Sûreté de l'Etat veut constituer une réserve de 1000 inspecteurs, 500 néerlandophones et 500 francophones, annonce-t-elle dans un communiqué jeudi. Les candidats peuvent s'inscrire jusqu'au 18 décembre via le site web du Selor. Une fois la réserve créée, la Sûreté y puisera lorsque des emplois seront ouverts.

Pour pouvoir se porter candidat, il faut disposer d'un bachelier ou d'un master et être âgé d'au moins 21 ans en date du 18 décembre. La nature du diplôme n'importe pas.

Avocats, linguistes, politologues, ingénieurs

Les inspecteurs de la Sûreté disposent de formations et d'antécédents divers, explique-t-elle. "On y trouve des avocats, des linguistes, des politologues, des criminologues, des ingénieurs, des historiens, des informaticiens mais aussi des professeurs de sport et des infirmiers."

Des profils plus spécifiques sont également recherchés tels que des cyber-experts, ceux maîtrisant "des langues rares" ou des islamologues par exemple. "Nous encourageons donc toute personne ayant une formation technique, scientifique ou économique ou une connaissance de l'informatique, ou de langues telles que l'arabe, le chinois ou le russe et possédant au minimum un bachelier à postuler."

Les 500 meilleurs candidats dans chaque rôle linguistique seront retenus et versé dans une réserve générale de recrutement, valable deux ans.