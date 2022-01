La suite de l’interrogatoire de Mohamed Abrini au procès des attentats du 13 novembre : "Je suis allé en Syrie pour me recueillir sur la tombe de mon frère"

Deuxième jour d’interrogatoire pour Mohamed Abrini au procès des attentats du 13 novembre. Hier, devant la cour d’assises de Paris, il a évoqué son rapport à la religion. L’homme au chapeau affirme que s’il était libre, il vivrait dans un pays où la charia est appliquée. Il a, par ailleurs, légitimé les attentats tout en insistant sur le fait qu’il n’a pas de sang sur les mains. Aujourd’hui, la cour lui a posé des questions sur son déplacement en Syrie à l’été 2015 et son détour par l’Angleterre.

Pas de formation militaire en Syrie

Mohamed Abrini est en Syrie du 23 juin au 9 juillet 2015. Qu’a-t-il fait sur place ? Qu’est-ce qu’il l’a décidé à partir ? Quelles sont les personnes qu’il a côtoyées là-bas ? Voici les premières questions posées par le président de la cour d’assises de Paris. Mohamed Abrini explique que c’est le décès d’amis et de celui de son petit frère qui le pousse à partir en Syrie.

On ne le crie pas sur tous les toits

Le président demande à Mohamed Abrini si ses amis étaient au courant de son intention de rejoindre la Syrie. Il répond : "Ce n’est pas le genre de chose que l’on crie sur tous les toits".

Sur sa traversée de la frontière entre la Turquie et la Syrie, Abrini donne quelques précisions : "J’étais dans une sorte d’entrepôt avec une cinquantaine de personnes à Gaziantep. Puis je suis passé seul avec un passeur". Le président poursuit et demande si ce passage est contrôlé par des membres de l’État Islamique. Abrini répond : "On vous enlève vos papiers et votre téléphone, mais je n’ai pas rempli de fiche", déclare-t-il.

Quand on lui demande s’il a bénéficié sur place d’une formation religieuse ou militaire, Abrini répond : "Non, je ne suis resté que neuf jours, pas un an".

Par contre, sur place, il reconnaît être en contact avec Abdelhamid Abaaoud, le coordonnateur des attentats et terroriste des terrasses, ainsi qu'avec Najim Laachraoui, l’artificier du groupe et kamikaze de Zaventem. C'est Abaaoud qui indique à Abrini l'endroit où se trouve la tombe de son frère. Laachraoui, lui, lui donne d'autres informations : "Il m’a parlé du parcours de mon frère, comment il a été tué". Selon Abrini, l’artificier ne parle pas des futurs projets d’attentat. Par contre, il est clair que Laachraoui est un combattant, il a d'ailleurs été blessé au combat. Dans l'appartement qu'ils partagent, il y a des armes : "Là-bas, tout le monde est armé, il y avait des armes de poing", concède-t-il.

Qu’a-t-il fait en Angleterre ?

Neuf jours après être arrivé en Syrie, Mohamed Abrini se rend finalement sur la tombe de son frère : "C’était un point chaud donc j’ai dû attendre". Il affirme que c’est l’unique but de son voyage : pouvoir se recueillir sur la tombe de son frère.

Il précise les modalités de son arrivée à Raqqa : "C’est grâce à Abdelhamid Abaaoud que j’ai pu entrer et sortir de Syrie. Il m’a proposé de rejoindre l’État Islamique, mais j’ai refusé". Il reconnaît, par contre, s’être rendu en Angleterre à la demande d’Abaaoud pour y récupérer de l’argent : "3000 livres".

On imagine toujours le pire dans ces dossiers

Après avoir récupéré l’argent pour Abaaoud à Birmingham, Mohamed Abrini se rend à Manchester où il se prend en photo dans le stade. Le président lui rappelle ce que les enquêteurs ont pensé de ces photos prises six mois avant l’attentat au Stade de France. Abrini répond : "Ce sont des raccourcis. On imagine toujours le pire dans ces dossiers-là".

Finalement Abrini passe par Paris avant de rentrer à Bruxelles. Le président lui demande pourquoi avoir fait ce détour : "J’étais en travaux d’intérêt général à l’époque. J’ai voulu éviter de me faire arrêter à l’aéroport de Bruxelles". Le président insiste et demande s’il avait des projets particuliers à Paris : "Non. C’est la même paranoïa que concernant l’Angleterre". Le président recadre : "Ce n’est pas de la paranoïa, c’est de la curiosité, on veut comprendre".

Où est l’argent ?

Quant à savoir ce qu’a fait Mohamed Abrini de l’argent qu’il a récupéré sur ordre d’Abaaoud, l’accusé s’emmêle les pinceaux. Plusieurs versions ont déjà été avancées au cours de ses auditions. Il aurait joué cette somme au casino, il l’aurait remise au frère d’Abaaoud, à Brahim Abdeslam ou encore à quelqu’un du quartier. Aujourd’hui, Abrini avance : "C’est une mission non accomplie, monsieur le président".

Le président lui demande finalement s’il a gardé l’argent, Abrini répond par l’affirmative et se voit rétorquer par le président : "J’ai l’impression que si je vous propose une autre version, vous allez également dire oui". Sourire de l’accusé dans le box. Avant qu’Abrini ne reprenne la parole : "Si votre inquiétude est de savoir si cet argent a servi pour les attentats, la réponse est non".

Frustration chez les parties civiles