La stratégie mondiale de l'ONU en matière de drogues est un "échec spectaculaire", selon 174 ONG

La stratégie mondiale des Nations Unies établie ces dix dernières années pour lutter contre le marché de la drogue est un "échec spectaculaire", affirme dans un rapport publié lundi le Consortium international sur les politiques des drogues (IDPC). L'ONU doit revoir son objectif d'éradication du narco-trafic, plaident les 174 ONG regroupées au sein du Consortium, alors que les Nations Unies sont appelées en 2019 à faire le point sur les progrès réalisés et à définir ses politiques en matière de drogues pour les 10 prochaines années.

Les politiques punitives mises en œuvre cette dernière décennie ont mené à de nombreuses violations des droits humains et à des menaces pour la santé et l'ordre public, juge l'IDPC dans son rapport intitulé "Bilan: 10 ans de politiques des drogues - un rapport parallèle de la société civile".

Parallèlement, "la culture, la consommation et le trafic de drogues ont atteint des niveaux record" depuis les années '90, pointe Helen Clark, ex-Premier ministre néo-zélandaise et membre de la Commission globale sur les politiques des drogues. Ainsi, entre 2009 et 2018, la culture du pavot à opium a augmenté de 130% et celle de la coca de 34%, selon l'organisme, qui se base pour son rapport sur des données onusiennes, académiques et de la société civile.

Pour l'IDPC, les politiques mises en place contreviennent aux priorités plus larges des Nations Unies, que sont la protection des droits humains, la promotion de la paix, de la sécurité et du développement.

Exécutions, violence et criminalisation

Au moins 3.940 personnes ont ainsi été exécutées au cours de ses 10 dernières années pour des délits liés à la drogue, sans compter les 27.000 exécutions extrajudiciaires opérées depuis juin 2016 sous la présidence de Rodrigo Duterte. Dès son investiture, le chef d'État philippin avait déclaré qu'il serait "heureux de massacrer trois millions de drogués" dans son pays. Au Sri Lanka, la peine de mort a remplacé la prison à vie depuis juillet pour les trafiquants de drogue.

La criminalisation des consommateurs de drogues influence en outre la surpopulation carcérale. Dans le monde, 20% des détenus sont emprisonnés pour des délits liés à la drogue, dont 83% pour possession de drogues pour un usage personnel. En Belgique, près d'un tiers des prisonniers sont derrière les barreaux pour des motifs liés directement ou indirectement à des faits de drogues.

Enfin, les politiques exclusivement répressives ont exacerbé la violence, l'instabilité et la corruption, souligne le rapport. Au Mexique, la collusion entre les hauts fonctionnaires et les narco-trafiquants menace la sécurité et le développement, signalent les ONG. La guerre militarisée contre les cartels a pour sa part provoqué 150.000 décès et 32.000 disparitions.

Le Consortium préconise dès lors d'abandonner les approches punitives au-delà de 2019. Elle recommande notamment de s'attaquer à la pauvreté pour favoriser des moyens de subsistance qui ne soient pas liés à la drogue.