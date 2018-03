La stimulation électrique, une solution pour lutter contre les règles douloureuses?

Selon différentes études, 50 à 90 % des femmes souffrent pendant leurs règles. Les règles douloureuses sont causes d’absentéisme chez 17 % des femmes ou des jeunes filles, qui loupent le travail ou l’école à cause de la douleur. Le domaine de la douleur liée aux règles représente donc un potentiel commercial très important.

C’est dans ce marché que le dispositif Livia tente de s’insérer. Le petit dispositif turquoise est joli à regarder, d’usage plutôt intuitif et très tendance. Les électrodes en forme de fleurs se placent sur le bas-ventre ou le bas du dos, là où la douleur est ressentie et l’appareil envoie des stimuli électriques qui activent certaines fibres nerveuses. Le but : diminuer la douleur.

"Vous augmentez petit à petit l’intensité, jusqu’au moment où vous ne ressentez plus de douleur", affirme Ingrid Paye. La naturopathe est convaincue par l’objet. Ses six patientes qui le testent ces dernières semaines voient leur douleur diminuer. Elle l’a même fait tester à sa fille. "C’est une belle alternative aux anti-douleurs, mais cela ne suffit évidemment pas. Il y a une prise en charge globale de la patiente, avec un gynécologue. On cherche les causes, notamment dans les carences dans certaines vitamines du groupe B, D".

Un appareil très design pour une technique plutôt "vintage"

Si le Livia est tout-à-fait typé "2018" - il se décrit d’ailleurs comme un dispositif inédit, joli… - il utilise une technologie plutôt vintage. "Ce n’est pas neuf, nous explique Arnaud Steyaert, anesthésiste et algologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Depuis les années 60, 70, cela a pris de l’ampleur. Et des études scientifiques valident ce genre de technique de prise en charge de la douleur. Les premières études sont apparues dans les années 80, les plus récentes remontent à 2017. Globalement elles montrent un effet positif de l’utilisation de ces appareils mais qui reste modéré dans l’amplitude de l’effet". Le TENS est le nom générique du mode de fonctionnement de ces appareils de neurostimulation électrique transcutanée.

Le principe aurait déjà été testé par les Romains, il y a 2000 ans. "Il y a des descriptions déjà chez les anciens Romains de traitement de la douleur en mettant le pied sur des poissons torpille et des poissons électriques".

"Il y a plusieurs types de fibres nerveuses dans chaque nerf et le but, avec la stimulation électrique, c’est d’activer certaines de ces fibres qui ne donneront pas d’information douloureuses, et, en les activant, de bloquer les fibres qui elles, porteront l’information douloureuse", vulgarise le Dr Arnaud Steyaert.

Certains patients du Dr Steyaert utilisent d’ailleurs des TENS pour traiter leurs douleurs chroniques. Le Livia serait un TENS simplifié. "Il y a un bouton on/off, un "plus", un "moins", et une seule fréquence, alors que les TENS proposent deux fréquences différentes. Le design est aussi plus élaboré".

D’avis de spécialiste, à l'instar de l'effet qu'il a sur les douleurs chroniques, le TENS pourrait avoir un effet positif sur les règles douloureuses également. Mais pas sur tous les patients.

Un test onéreux…

La femme qui souffre de règles douloureuses, en quête de solutions non-médicamenteuses, ou d’une solution à cumuler avec desanti-douleurs, devra donc se résoudre à tester l’appareil pour voir si elle est réceptive. Mais ce test ne se fera pas sans douleur. Le Livia coûte 160 euros et se vend notamment dans les magasins d’électroménager. Sur des sites de vente anglo-saxons, il existe d’autres appareils répondant à la même technologie, mais nous ne les avons pas eus en main.