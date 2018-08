La STIB se fait (volontairement) hacker pour sa dernière campagne de sécurité

L’histoire a d’ailleurs commencé quelques jours avant, sur Instagram . Une story de cinq vidéos et photos, intitulée The smartphone montrait le quotidien d’une jeune fille à travers les yeux de son portable. On la voyait notamment dans les transports en commun bruxellois. La fin inquiétante de la dernière vidéo encourageait les internautes à découvrir l’histoire complète sur le blog de la STIB.

Au fur et à mesure de la vidéo, on voit de plus en plus la jeune fille prendre les transports en commun bruxellois. C’est d’ailleurs là qu’arrive l’irréparable : en voulant attraper son métro in extremis, l’adolescente fait tomber son smartphone sur les voies, et après un moment d’hésitation, descend pour tenter de le récupérer, alors qu’un métro arrive… S’ensuivent des images de commémoration funéraire, et une séquence fantomatique où la jeune fille se remémore tous les moments où la STIB l’a avertie du danger qu’elle prenait.

L’addiction au portable, cheval de bataille de la STIB

C’est donc une nouvelle campagne-choc que propose la STIB pour rappeler aux usagers qu’il ne faut jamais descendre sur les voies. "Un métro de plus de cent tonnes qui circule à 40 km/h ne s’arrête pas en un instant et une fois sur les voies il est difficile de remonter sur le quai", explique la compagnie dans son communiqué. Sans oublier le risque d’électrocution si la personne entre en contact avec le troisième rail, alimenté par un courant de 900 volts. En cas de perte d’un objet, la STIB conseille donc de s’adresser à un agent où d’utiliser une borne d’appel, pour sécuriser la zone et interrompre le trafic.

C’est la troisième campagne forte que lance la STIB en quelques mois. En octobre, elle racontait l’histoire de Lucas, conducteur de tram qui rappelait le danger de traverser sans regarder, notamment lorsqu’on est concentré sur son smartphone. En avril, le portable était encore montré du doigt : la STIB l’accusait d’être la principale cause de chute dans les bus, les trams et les métros. Pas étonnant donc, que cette fois-ci, ce soit l’objet choisi pour alerter sur les risques de descendre sur les voies.