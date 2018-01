La station polaire belge est bien un modèle de vie dans l'espace

Les conditions de vie d'un long séjour dans l'espace intéressent les scientifiques pour des vols vers, autour et sur la Lune, vers Mars aussi. L'aller-retour vers Mars prendrait trois ans...

Pendant un mois, la station polaire belge de l'Antarctique, dirigée par Alain Hubert, est devenue partiellement une sorte de laboratoire. Indépendamment de leurs propres travail et mission, une vingtaine de résidents de la station se sont prêtés à des analyses et des simulations de vie dans l'espace. Des analyses imaginées et réalisées par la scientifique Sarah Baatout, chef de l'unité de radiologie au centre d'étude de l'énergie nucléaire.

Dans cette station Princesse Elisabeth, des parallèles peuvent être tracés avec la vie dans une navette spatiale. Un espace confiné, le stress (sa nature, son intensité), l'exposition à des radiations, le changement du système immunitaire de l'individu...

Ces prochains mois, un petit millier d'échantillons d'urine, de salive, de matière fécale, de sang sera étudié : 30.000 gènes par échantillon de sang!

A peine de retour du Pôle Sud, Sarah Baatout livre de premières observations, aussi sous la forme de confirmations.

Les médicaments ne sont plus les mêmes

La peau devient extrêmement sèche, comme dans l'espace "et puis, au niveau des sensations, le système de l'odorat des astronautes fonctionne beaucoup moins bien. Il est fort affaibli. Et c'est un peu la même chose qui se passe en Antarctique." Avant d'envoyer des astronautes pour de longs séjours, leur profil idéal doit être défini, profil psychologique, profil génétique et entre autres réactions, celle face à des médicaments: "On sait que dans l'espace, les médicaments se dégradent plus vite lorsqu'ils sont sujets aux rayonnements cosmiques et solaires. Mais aussi que le mode d'action des médicaments change dans l'espace. Un antibiotique ne fonctionnera pas exactement de la même manière lorsqu'il est pris par un astronaute dans l'espace." Pour cette expérience-là, sur le toit de la station polaire, Sarah Baatout a disposé deux boîtes de médicaments, l'une complètement hermétique, l'autre exposée à ces rayons ultra-violets. Quant au goût..."dans la station, nous le perdons partiellement. J'ai remarqué que nous utilisions trois ou quatre fois plus d'épices alimentaires!"

La proportion de spiruline dans les aliments

Ce qui distingue cette étude-ci de tests antérieurs, c'est le nombre de bénévoles (une vingtaine) concentrés dans le même lieu au même moment, dans des conditions extrêmes d'isolement. Quelques-uns d'entre eux se sont en outre prêtés pendant une semaine à l'absorption quotidienne de dix capsules de poudre lyophilisée représentant la spiruline, cette algue détentrice de plusieurs propriétés. Ses effets positifs sur la flore intestinale seront examinés. Il serait important de déterminer la proportion idéale de la spiruline dans la nourriture ingérée par les astronautes.