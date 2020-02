La sourde oreille de Nintendo face à un problème de manettes sur sa console Switch

Une manette de console qui devient inutilisable après un ou deux ans d’utilisation, voilà le problème de nombreux utilisateurs de la Nintendo Switch. Sortie en 2017, elle est la première console hybride sur le marché : c’est-à-dire qu’elle peut être utilisée comme une console portable ou de salon. La marque nippone rencontre le succès avec ce modèle, vendu à 300.000 exemplaires en Belgique.

Mais depuis plusieurs mois, de nombreux utilisateurs se plaignent d’un problème au niveau de la manette (le plus souvent la gauche). Ce souci est appelé "Joy-Con drift" de par le nom du joystick posant question.

Pierre-Emmanuel, utilisateur de cette console explique : "C’est comme si le point de repos des joysticks était mal calibré. Ce qui peut entraîner un mouvement continuel du curseur. Cela peut paraître bénin dit comme cela, mais avec ce problème : se déplacer dans les menus devient complexe. Lorsque l’on veut sélectionner le démarrage d’un jeu par exemple, le curseur se déplace encore et se retrouve à cliquer sur quelque chose de différent. Pour ce qui est de jouer avec ces manettes, cela devient impossible dans certains jeux. Je prends l’exemple de Zelda Breath of the Wild, où se déplacer dans le jeu est un calvaire puisque le mouvement de caméra est continuel et le personnage se déplace lorsque l’on veut rester immobile."