La soupe: le nouveau plat tendance, surtout au milieu de l'hiver

La soupe est un des plats incontournables de l'hiver, et elle est de plus en plus tendance. Riche en fibres, on la trouve partout aujourd'hui.

Première étape : la cuisine d'un restaurant gastronomique à La Hulpe. Le chef, Alain Morillon, prépare un velouté de crevettes parfumé à l'estragon. Dans la casserole d'à côté mijote un velouté de butternuts et curcuma. Plus loin, c'est un velouté de céleris raves et marrons.

Salée, sucrée, chaude ou froide, la soupe se décline à volonté. Et les clients en redemandent : "Au départ j'en faisait en amuse-bouche. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait un véritable engouement pour ce genre de choses. Cela m'a encouragé à faire d'autres recettes, avec d'autres légumes, toujours de saison" explique Alain Morillon.

Bar à soupe

Concept né à New-York dans les années 90, le bar à soupe s'est développé chez nous dans les années 2000. C'est notre deuxième étape : un bar à soupe situé dans un magasin de sport, à Wavre. Son gérant, Gary Legrand est un grand amateur de soupe. Il explique que "les gens trouvent dans la soupe tout ce qui fait du bien pour le corps. Je pense que c'est un produit qui peut vraiment répondre à une demande de bien-être et de santé, tout en restant gourmand". Depuis 2011, le chiffres d'affaires de cette entreprise a été multiplié par dix.

La soupe, c'est bon pour la santé. Mais à condition de bien la choisir. Notre troisième étape est à Namur, chez la nutritionniste Anne-Charlotte Jalhay : "Si vous achetez une soupe en boîte ou en bocal, qui n'est pas faite avec des légumes frais, on n'aura pas le même apport vitaminique, et on n'aura pas la même quantité de graisse, dans cette soupe. Ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Mais, de manière générale, est vraiment quelque chose qui nous amène des vitamines, un faible apport énergétique. Et cela permet de boire quelque chose de chaud en cette saison froide".

Pourquoi ne préparer la soupe soi-même ? Dans un magasin d'électroménager, notre dernière étape, les appareils à soupe se vendent comme des petits pains. "Cela existe depuis 5 ou 6 ans et on constate chaque année une augmentation de 20% des ventes" explique la porte-parole du magasin. Mais ces machines ne vous épargneront pas l'interminable découpe des légumes.