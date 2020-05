La solitude fait des ravages en maisons de repos : un «magicien des mains» vient en aide aux résidents

C’était avant le Coronavirus, avant les mesures d’isolement dans les homes. Une étude démontrait déjà l’alarmante solitude des seniors. En termes d’échanges, on estime en moyenne que nos seniors n’ont droit qu’à deux minutes de paroles, et seulement dix secondes de contacts physiques par jour, dans les maisons de repos. Ces maigres instants d’humanité ont été réduits à néant durant la longue période de confinement.

Sébastien le magicien des mains

La solitude et l’absence de contacts physiques sont devenue dévastateurs pour les résidents des maisons de repos. Mais un homme se bat au quotidien pour tenter d’inverser la vapeur. Sébastien Vandenberghe est thérapeute du toucher. Il utilise ses mains comme outil de partage, d’apaisement et de guérison. Il exerce depuis 20 ans, dans différents établissements où il propose des séances individuelles ou collectives.

"Je suis seule au monde et la solitude me tue"

A chacune de ses visites, les résidents l’attendent avec une grande impatience. Il est leur thérapeute, mais aussi l’ami, le fils ou le petit fils de substitution pour certains. Tous ont noué un lien avec lui. En témoigne Gerda Vermeulen, pour qui la douceur des mains de Sébastien sur son corps en souffrance, ont des vertus miraculeuses. "Grâce à lui, j’ai rajeuni de dix ans et je prends moins de médicaments (…) Chaque fois qu’il s’en va je suis presque en deuil car j’ai peur de ne plus avoir de contacts humains comme j’en ai avec lui (…) Je suis seule au monde et la solitude me tue ", confie-t-elle.