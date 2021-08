La solidarité après les inondations : les bénévoles appelés en renfort pour nettoyer les berges, comme dans la vallée de l’Ourthe

Des tonnes de détritus jonchent toujours les berges des cours d’eau sortis de leur lit lors des inondations de la mi-juillet. Dans de nombreuses communes, les gros déchets ont été déblayés mais les berges des rivières sont toujours maculées de centaines de morceaux de plastique, caravanes, chaises de jardin, bidons et autres objets de plus petite taille. A la Roche-en-Ardenne, Rendeux ou dans d’autres villes construites autour des rivières du sud du pays, le nettoyage s’organise et des bénévoles passent à l’action.

La solidarité après les inondations : les bénévoles appelés en renfort pour nettoyer les berges. ici les berges de l'Ourthe à la Roche © Sea Sheperd Belgium

C’était le cas le week-end dernier à la Roche-en-Ardenne où le coordinateur de l’association Sea Sheperd Belgique, Joël Bernacki, a constitué un groupe de personnes prêtes à mettre la main à la rivière : "On s’est dit que tout ce que l’on trouve dans nos rivières finirait un jour dans l’océan et qu’il fallait nettoyer ça."

Le groupe s’est d’abord rendu dans le village de Maboge où il n’y avait plus grand-chose à nettoyer. "Nous avons pris la direction de La Roche où de nombreux déchets se trouvaient sur une grande prairie. Il y avait des morceaux de caravanes, du plancher et plein de détritus. On s’est arrêté et on a commencé à déblayer jusqu’à former des grands tas que les services communaux n’avaient plus qu’à ramasser. Je les ai contactés."

Joël Bernacki ne compte pas en rester là : "Un des membres du groupe est néerlandophone et fait de la randonnée et, samedi dernier, il a fait venir des randonneurs flamands. Ça fait tache d’huile. On y retournera. Je ne sais pas encore quand précisément, mais on y retournera. Peut-être dans une semaine ou deux".