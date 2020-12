La SNCB lance son nouveau plan de transport, 400 trains supplémentaires circulent dès ce dimanche

Le nouveau plan de transport de la SNCB entre en vigueur aujourd'hui. Concrètement, la SNCB élargit son offre de 4,7% à l'horizon 2023.

Le nombre de trains disponibles augmente dès aujourd'hui : 400 trains supplémentaires circulent à partir de ce dimanche. Il ne s'agit que d'une première phase de l'élargissement de l'offre. D'ici 2023, ce sont mille trains supplémentaires qui vont circuler dans tout le pays. "Plus de 90 % des voyageurs pourront prendre le train en heures de pointe dans une gare proposant au moins deux trains par heure" dès 2023, explique le communiqué.

L'offre de trains sera donc plus importante à la fois en semaine et pendant le week-end. En terme d'horaires, les trains vont circuler plus tôt le matin et plus tard le soir. De nouveaux trajets sont aussi à l'agenda. "L'offre de trains suburbains autour de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi sera également élargie", détaille le communiqué.

Pour Gianni Tabbone, porte-parole de Navetteurs.be, il s'agit d'une véritable satisfaction: pour la première fois, 100% de leurs demandes prioritaires ont été acceptées.

Le projet ravit également le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, pour qui l'amélioration de l'offre de train est une "belle première étape vers une société multimodale que nous voulons construire".

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la SNCB.