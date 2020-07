La SNCB déploiera des trains supplémentaires vers la côte pendant le week-end prolongé

La SNCB va déployer des trains supplémentaires vers et depuis la Côte de samedi à mardi, afin de pallier l'afflux de touristes attendu à l'occasion du week-end prolongé, annonce ce jeudi la société de transport.

Il est probable que de nombreuses personnes prendront le train pour se rendre à la Côte à l'occasion du week-end prolongé ensoleillé à venir. La SNCB se prépare par conséquent à transporter davantage de navetteurs vers et depuis le bord de mer ce lundi, jour de pont, et à l'occasion de la Fête nationale ce mardi.

La compagnie ferroviaire élargira son offre afin de répondre à la demande et de permettre aux passagers de respecter les mesures de distanciation physique.

"Nous déploierons des trains supplémentaires pendant l'entièreté du week-end prolongé, en plus de l'offre d'été habituelle", a indiqué le porte-parole de la SNCB, Dimitri Temmerman. "Les trains rouleront à leur capacité maximale."

14.500 places supplémentaires

Quatorze trains supplémentaires seront mis en place les samedi, dimanche et mardi: sept trains en direction d'Ostende et Blankenberge et sept pour le retour. Cela permettra d'offrir quelque 14.500 places supplémentaires chaque jour. Dix trains supplémentaires (six en direction de la Côte, quatre pour le retour) rouleront le lundi 20 juillet en plus des horaires habituels, offrant 10.500 places supplémentaires.

La SNCB invite les voyageurs à bien se préparer afin d'éviter les grandes foules. Le baromètre de fréquentation de l'office de tourisme provincial Westtoer permet de connaître la fréquentation des différentes communes côtières. "Si vous voyez que le train est trop bondé, essayez de prendre le suivant", conclut Dimitri Temmerman.