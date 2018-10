La SNCB cherche un moyen d'effacer rapidement les graffitis, et lance un concours pour les écoles

La SNCB lance un concours destiné aux élèves de l'enseignement secondaire technique afin de développer une solution qui puisse détecter et effacer aussi vite que possible les graffitis des trains, indique la société des chemins de fer et HR Rail mercredi dans un communiqué.

Le défi est lancé dans le cadre de la huitième édition de la "Belgian Railways competition for Technicians", une compétition adressée aux élèves du troisième degré de l'enseignement technique ou professionnel.

Le pari est double: les élèves devront élaborer un système rapide de détection des graffitis et développer un processus automatique qui élimine les graffitis sans détériorer la peinture du train.

"La rapidité est cruciale puisque les graffitis de plus d'une semaine deviennent plus difficiles à effacer entièrement", indique la SNCB.

Les écoles intéressées peuvent s'inscrire jusqu'au 15 octobre. "Les élèves travailleront durant toute l'année scolaire à l'élaboration de leur projet, coachés par des ingénieurs de la SNCB", ajoute la société des chemins de fer.

L'an dernier, le nettoyage des graffitis sur les trains a coûté quelque 4,3 millions d'euros.

La finale aura lieu le 22 mai 2019 dans l'enceinte du musée Train World. La SNCB et HR Rail récompenseront les écoles gagnantes avec une jolie somme tandis que les élèves repartiront avec des chèques-voyages en poche.