La SNCB a déboursé un montant record pour effacer les graffitis sur les trains

La SNCB a déboursé l'an passé un montant record de 4,1 millions d'euros pour faire disparaitre les graffitis de ses trains, rapporte De Tijd samedi.

Pas moins de 132.800 m² de graffitis ont été effacés des wagons contre 116.400 m² l'an passé. Ce sont 40.000 m² de plus qu'en 2015 et 90.000 m² de plus qu'il y a 8 ans.

Le coût pour la société de transport était de 4,1 millions d'euros en 2017 contre 3,6 millions d'euros l'année précédente. Sur huit ans, les montants consacrés ont triplé (1,1 million d'euros en 2010).

456.000 euros ont aussi été consacrés à l'enlèvement de 75.000 tags, graffitis et affichages sauvages dans les stations de métro (368.000 euros pour ceux dans les véhicules).