"La situation est honteuse": la FEF scandalisée par la détention de Junior, cet étudiant congolais envoyé dans un centre fermé

La Fédération des Etudiants Francophone souhaite une marche arrière des autorités belges et de l’Office des Etrangers. Elle veut également que la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, "se positionne et interpelle ses collègues du gouvernement fédéral pour défendre un étudiant. C’est aussi son rôle". Mais le temps presse car Junior pourrait être expulsé ce dimanche.

Junior ne rêverait que d’une chose : pouvoir commencer les cours, selon Lucas van Molle. "Ce qui le fait stresser actuellement, c’est le fait qu’il est en train de rater des semaines de cours", raconte le président de la FEF, "scandalisé par cette situation. Ça va à l’opposé des valeurs qu’on défend. On est pour une société inclusive et solidaire. La situation est honteuse".

Les réactions sont nombreuses depuis que l’histoire a été révélée. Ce vendredi, plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées à Louvain-la-Neuve pour réclamer sa libération. Un collectif d’associations se mobilise pour réclamer qu’on le libère, et une pétition allant dans ce sens a recueilli plus de 6000 signatures. Dans un communiqué, le parti DéFI juge également cette arrestation "incompréhensible". "Ce cas pose question sur la manière dont la police aéroportuaire peut réduire à néant en quelques questions des documents aussi charpentés qu’un visa et une inscription universitaire", observe le président et député fédéral François De Smet.