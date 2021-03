"La semaine prochaine, ceux qui veulent se faire vacciner pourront s'inscrire sur liste d'attente"

1 million 878 165 doses de vaccin ont été livrées au pays, selon l'Agence fédérale des médicaments. 1 million 420 931 doses été administrées à ce jour, selon Sciensano. Quid des doses en stock? Comment rendre la campagne de vaccination plus efficiente? A quand la vitesse de croisière? Pour en parler sur le plateau de CQFD, deux invités: Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé (PS) et Xavier De Cuyper, administrateur général de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS).

La Belgique fonctionne à flux tendus permanent

Christie Morreale explique que la Belgique fonctionne à flux tendus permanent: "Pour pouvoir programmer la vaccination, les centres ont besoin de connaître le nombre de doses qu'ils auront la semaine suivante. A ce stade, c'est tellement l'inconnue qu'on ne sait que le vendredi ce qu'on va avoir le samedi ou le dimanche pour programmer la semaine. Au point que certains centres de vaccination doivent parfois fermer une journée".

400 000 doses de vaccins en stock? "Il y a toujours un gap de quelques jours qui peut s'expliquer entre l'annonce de doses réellement reçues et leur administration", observe Xavier De Cuyper qui poursuit: "Il faudrait arriver à un système où on est à un niveau permament de doses, quelles que soient les régions, pour qu'on puisse s'organiser. Le problème c'est que les firmes avec lesquelles on travaille aujourd'hui ont des politiques différentes et une incapacité pour certaines d'avoir cette régularité. C'est aussi pour cette raison qu'il faut garder quelque réserve".

On sera en capacité de vacciner toutes les personnes à risques d'ici l'été

Par rapport aux commandes de vaccin, l'administrateur général de l'Agence Fédérale des Médicaments défend le mandat endossé par la Commission européenne, "grâce auquel tous les citoyens européens ont accès à de bons vaccins, au même moment", explique-t-il. Xavier De Cuyper ajoute: "je pense qu'avec les quantités annoncées, notamment du vaccin Pfizer, d'ici l'été, même si Astrazeneca continue à être instable dans ses livraisons, on sera en capacité de vacciner toutes les personnes à risques. Ce n'est pas négligeable".

Christie Morreale défend aussi le choix européen et assure que "la possibilité de monter en puissance dans cette vaccination est réelle pour toute les régions de Belgique, les centres sont calibrés pour ça". La ministre annonce une accélération dès le mois prochain, avec notamment l'arrivée du vaccin Janssen, mais aussi l'établissement d'une liste d'attente pour les candidats à la vaccination dès la semaine prochaine.

Vaccination prochaine de volontaires via liste d'attente