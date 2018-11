La "Semaine de la Frite" aura lieu du 3 au 9 décembre dans toute la Wallonie

L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W) a présenté jeudi à Wavre la huitième "Semaine de la Frite", qui aura lieu partout en Wallonie du 3 au 9 décembre. Il s'agit de mettre en valeur le travail des professionnels qui utilisent des pommes de terre fraîches wallonnes pour préparer leurs frites. Pour l'occasion le chanteur Marka a composé un hymne intitulé "On veut des frites dorées et bien cuites", et s'est entouré d'un groupe baptisé "Passion patate" pour le chanter. On y retrouve Kody, Sarah Grosjean, Freddy Tougaux, Fred Janin, Stefan Liberski, Gilles Dal et Laurence Bibot.

Deux versions, une en rap et une plus ska, seront les hymnes de cette Semaine de la frite (www.semainedelafrite.be) en Wallonie. Cette opération de l'Apaq-W fait l'objet d'une collaboration avec l'Union nationale des frituristes, et la fédération HoReCa Wallonie. Elle vise à mettre en avant 140 établissements inscrits à cette campagne de promotion et répondant aux critères "Friterie de chez nous".

Ces critères, destinés à défendre la qualité des produits vendus, sont notamment vendre principalement des frites (au moins 75% des plats), préparer ces frites à partir de pommes de terre fraîches de Wallonie, les conditionner en cornets ou en barquettes en carton, et les proposer à consommer sur place ou à emporter.

L'Apaq-W rappelle que la culture du fritkot belge a été reconnue au patrimoine culturel et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2016.

La pomme de terre est également un secteur économique important en Wallonie: elle représente 45.000 hectares de culture pour une production annuelle de 2 à 2,5 millions de tonnes et plus de 500 producteurs professionnels. La Belgique, elle, est devenue récemment le premier exportateur mondial de produits à base de pomme de terre: les frites belges se vendent dans plus de 150 pays et la valeur des exportations atteindra prochainement 2 milliards d'euros par an.