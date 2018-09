La sécurité des policiers anversois assurée par des gardes privés

Cela peut paraître étonnant dans un corps de police qui est par définition spécialisé dans la sécurité. Depuis le samedi 1er septembre, la sécurité de l'entrée du commissariat de police d'Anvers est assurée par des agents de Securitas. C'est la première fois en Belgique qu'une zone de police confie son portique d'entrée à une société privée. Une situation rendue possible par la loi Jambon, la loi sur la sécurité privée qui a remplacé l'an dernier la loi Tobback.

Ils peuvent fouiller des sacs à main

Cette loi permet aux sociétés de gardiennage d'étendre leurs activités. Depuis la loi Jambon, les agents de gardiennage peuvent par exemple fouiller les sacs des quidams lors d'un événement ou visionner des images prises par des caméras ou par des drones visant à sécuriser des regroupements de personnes. Ils assuraient déjà la sécurité d'ambassades, d'institutions internationales et de la caserne militaire d'Heverlee. Depuis le 1er septembre, certains gardiens privés ont donc une nouvelle mission : assurer la sécurité d'un commissariat de police. "C'est la première fois que Securitas est responsable de la sécurisation d'un commissariat de police, explique Koen Colpaert, le porte-parole de Securitas. Le screening des visiteurs à l'entrée se fait donc par des outils et du personnel de Securitas. C'est un nouveau marché qui s'ouvre pour Securitas. Nous espérons que cela s'étendra ensuite à d'autres commissariats de police de Belgique".

Le contrat cadre est de sept ans, prolongeable jusqu'à 10 ans.

Le "marché" de la sécurisation de la police

Si Koen Colpaert utilise clairement le terme "marché" pour parler de la sécurisation d'une des fonctions régaliennes de l'état… Le porte-parole de la zone de police d'Anvers, lui, se défend de privatiser une des fonctions de la police. "Ce n'est pas une privatisation [de missions existantes], c'est un nouveau service qu'on offre, insiste Willem Migom, le porte-parole de la police locale d'Anvers. Il n'y avait jusqu'ici pas de policiers qui effectuaient ces contrôles. Et faire appel à Securitas permet aux policiers de faire leur travail de terrain sans devoir se préoccuper de la sécurisation des locaux".

"Pas souhaitable", selon le SLFP

"Aux Pays-Bas, détaille Vincent Gilles du SLFP Police, c'est non seulement la sécurité des commissariats qui est assurée par une entreprise du secteur privé de la sécurité, mais aussi l'accueil au sein des commissariats. Pour nous, ce service policier doit demeurer dans les mains de la police."

Le syndicat regrette qu'on en arrive à devoir déléguer la sécurisation des locaux de la police par manque d'effectifs policiers : "Des décisions politiques antérieures visant des économies notamment en termes de recrutement policier ont pour conséquence qu'on manque de policiers et que les policiers ne peuvent plus eux-mêmes assurer leur sécurité. D'autant qu'à notre connaissance et selon nos propres calculs, pour le budget consacré aux dix personnes fournies par le prestataire privé, on aurait pu payer quinze policiers".