La sécurité dans les centres Fedasil: "Les caméras ne fonctionnent pas"

Les réactions sont nombreuses concernant la mort du jeune Daniel dans un centre d'accueil près d’Anvers. Si les circonstances du meurtre restent floues à l’heure actuelle, les syndicats dénoncent la sécurité dans les centres pour demandeurs d’asile. Hilde De Leeuw est permanente syndicale ACV-CSC service public. Elle défend depuis presque 20 ans le personnel des 20 centres Fedasil.

Elle ne conçoit pas que quelqu’un de l’extérieur ait pu commettre le crime. "Tout le monde doit passer à l’accueil. Tout le monde doit donner sa carte d’identité. Les résidents eux-mêmes ont l’obligation de présenter leur papier. On n’entre pas comme dans un moulin", commente la syndicaliste avant de remettre en question le dispositif de vidéosurveillance de certains établissements. "J’ai vu dans des centres des caméras qui ne fonctionnent pas. On essaye de savoir pourquoi ces caméras ne fonctionnent pas mais personne ne veut nous répondre. La réponse évoquée est: la loi interdit de regarder. Nous, les syndicats, nous pensons qu’elles doivent fonctionner pour la sécurité des résidents et du personnel", explique Hilde De Leeuw.

Selon la presse flamande, ce vendredi matin, l’enfant aurait été retrouvé pieds et mains liés et plusieurs SMS auraient été envoyés à la famille du jeune Daniel pour réclamer une rançon fixée à 100.000 euros. Le parquet d’Anvers se refuse à tout commentaire par rapport à ces informations.

Depuis lors, cinq personnes ont été arrêtées et inculpées pour l’assassinat et l’enlèvement du petit Daniel. Il s'agit de cinq hommes âgés respectivement de 19, 20, 21, 24 et 34 ans.

"C’est la première fois que Fedasil est confrontée à une telle situation. Toute l’Agence est fort touchée par ce drame", indiquait Fedasil sur son site internet. "Fedasil espère pouvoir obtenir rapidement une réponse quant aux circonstances de cet événement tragique."

Le centre d’accueil de Broechem est ouvert depuis 2002 sur le site d’une ancienne base militaire. Il peut accueillir 350 personnes. Il s’agit d’un centre "ouvert" qui offre l’accueil et l’accompagnement aux personnes qui ont enregistré une demande d’asile. En cette fin d’avril, dans ce centre situé dans la commune de Ranst, se trouvent 337 personnes, dont 98 mineurs.