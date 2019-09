La Sécurité civile lance une enquête sur la mort des deux pompiers à Beringen

La Direction générale de la Sécurité civile a lancé jeudi un appel d'offres pour une enquête sur l'incendie mortel de Beringen (province de Limbourg) lors duquel deux pompiers avaient perdu la vie. Celle-ci doit aboutir à un rapport permettant d'évaluer l'incident du 11 août et d'en tirer des enseignements.

Ce dimanche-là, un violent incendie s'est déclaré dans un squat à Beringen et des pompiers limbourgeois ont été dépêchés sur place. Au cours de l'intervention, une partie du bâtiment s'est effondrée et deux hommes du feu, âgés de 42 et 36 ans, sont décédés.

L'enquête doit à présent examiner de quelle manière et où le feu s'est développé, comment l'intervention des pompiers s'est structurée, quelles améliorations peuvent être apportées aux procédures et quels ajustements ou formations complémentaires pourraient être nécessaires. Des experts seront sollicités dans ce cadre.

Le Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile a été créé dans le but d'améliorer la qualité et la sécurité des services de secours. L'une de ses tâches consiste à enquêter et à évaluer les incidents pour en tirer des enseignements.