La saison des insectes retardée, mais les mouches et les moustiques arrivent en force

Ce début d’été est particulièrement marqué par l’absence de quelques insectes que nous redoutons tous. Le moustique, qui fait partie de cette liste, est assurément l’insecte qui dérange le plus la population belge.

Selon une enquête, il irrite et agace 7 Belges sur 10. Comme d’autres insectes, sa discrétion actuelle est due à la vague de froid qui a touché le pays durant le printemps. Mais lorsque les températures grimperont au fil de l’été, ils débarqueront en masse.

Alerte aux moustiques

C’est bien la météo qui est à l’origine de l’arrivée tardive des insectes que nous côtoyons d’habitude en cette période. Le printemps était très variable, avec des températures largement inférieures aux moyennes de l’année dernière. Raison pour laquelle, la saison des insectes commence plus tard cette année.

De plus, l’alternance de l’humidité et de la chaleur a un impact sur le développement des insectes, et donc des mouches et des moustiques. Ce sont des insectes qui ont plusieurs générations par an, et qui dépendent du climat.

►►► A lire aussi : Comment identifier les chenilles processionnaires installées en Wallonie ?

Pour Frédéric Francis, professeur d’entomologie à ULiège – Agro-Bio Tech Gembloux, toutes les conditions sont réunies pour un afflux massif des mouches et des moustiques : "Plus il fait chaud, plus le cycle va être court. Et plus le nombre des générations sera important. Ce qui veut dire qu’on va avoir plus d’insectes."

Dans le cas des moustiques, l’humidité et les eaux stagnantes sont des éléments déterminants. "Comme maintenant, après les pluies. On a vraiment ce qu’il faut pour qu’ils puissent se reproduire. C’est la même chose pour les mouches qui vont se développer dans pas mal de substrats (déjections animales, fumier ou cadavres)."

Période favorable

Nous connaissons donc à présent une période idéale : "des températures hautes qui suivent une période humide. Ce sont les conditions optimales pour avoir un cycle qui va se réaliser de manière très rapide. Et donc d’avoir beaucoup d’adultes, et avoir beaucoup de mouches et de moustiques dans les jours et semaines avenir."

Tout au long de l’été, l’afflux massif des moustiques se manifestera par pics. Alors que pour les mouches, nous pourrons compter sur une présence constante. Par contre les guêpes, qui étaient nombreuses l’année dernière, seront plus discrètes pour l’instant. La météo n’ayant pas été favorable à une bonne production agricole, on compte moins de fruits. C’est pourquoi les guêpes sont moins invasives.