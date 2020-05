La ruse du staphylocoque doré, terreur des hôpitaux, pour résister aux antibiotiques: se mettre en hibernation dans nos cellules

C’est une découverte publiée dans la revue scientifique Nature Communications qui ouvre de nouvelles portes pour lutter contre le staphylocoque doré. Cette bactérie cause quantité d’infections dans les hôpitaux mais surtout, elle résiste à de très nombreux traitements antibiotiques. Elle reste donc un problème majeur dans le milieu hospitalier. Mais l’équipe de Françoise Van Bambeke spécialiste de ces infections résistantes à l’UCLouvain vient de démontrer comment ce staphylocoque doré hiberne lors d’un traitement et se réveille ensuite, en causant des rechutes de la maladie. Comprendre comment la bactérie agit pour résister aux antibiotiques devrait permettre de mettre au point de nouvelles thérapies.

Dans les hôpitaux, les soignants redoutent le staphylocoque doré

Des infections à staphylocoque que l’on acquiert à l’hôpital sont un peu moins nombreuses en ces temps où la plupart des chirurgies classiques qui favorisent ces infections, ont été reportées pour cause de coronavirus, mais dès la reprise habituelle des soins, elles vont, c’est certain, reprendre elles aussi, leur cours normal.

La bactérie est responsable de beaucoup d’infections mais laboratoire du Dr Bambeke s’intéresse surtout aux infections persistantes, celles qui durent de longues semaines voire de longs mois comme celles des prothèses, les infections osseuses ou cardiaques. Le personnel soignant les redoute toujours.

Hiberner? Un stratagème pour se cacher dans nos propres cellules

"Ce que nous avons montré avec notre équipe": explique Françoise Van Bambeke, "C’est que ces staphylocoques peuvent parfois adopter des modes de vie particuliers. Ils sont capables de survivre à l’intérieur de nos cellules (..) Là, ils sont protégés contre nos défenses immunitaires mais aussi des antibiotiques. On a montré que même quand on administre un antibiotique qui devrait être efficace, il ne parvient pas à tuer ces bactéries bien cachées à l’intérieur de nos cellules."

En réalité, il s’agit d’un mécanisme astucieux. Les bactéries sentiraient la présence de l’antibiotique et développeraient une sorte de réponse à ce stress. Cela va engendrer chez elles, un nouveau comportement. "Elles vont entrer dans un état d’hibernation dans lequel elles ne répondent plus du tout au traitement antibiotique. On pense alors que l’infection à disparu mais elles sont toujours là, elles sont simplement dormantes" poursuit la scientifique, "Le risque, c’est que l’on arrête le traitement. A ce moment-là, les bactéries ne sentent plus le danger, elles se réveillent, se remultiplient et l’infection recommence de plus belle."

Nouvelles thérapies en perspectives et lutte contre la multirésistance aux antibiotiques

Les chercheurs ont étudié en détail les modifications du métabolisme qui accompagne leur hibernation. L’idée, c’est de mettre au point de nouvelles thérapies qui viseraient ces changements métaboliques pour les empêcher de tomber "endormies". Elles resteraient alors sensibles aux antibiotiques actuels.

Autrement dit, on ferait d’une pierre deux coups, en évitant qu’elles tombent en hibernation, on lutterait donc aussi contre la multirésistance de ces bactéries aux antibiotiques, car avec ceux qui existent, on pourrait déjà, en quelque sorte se battre contre la maladie à armes égales. Pour le moment ces médicaments "anti-hibernation" n’existent pas encore mais cette recherche permet de belles perspectives dans les années qui viennent.

D’autres bactéries multirésistantes connaissent peut-être le même genre de mécanisme, "c’est l’objet de nos futures recherches" conclut la spécialiste. Ce ne sont pas les chirurgiens ou les spécialistes des greffes qui vont s’en plaindre.