La rue devant la Maison Blanche devient Black Lives Matter Plaza: quand la mairie de Washington défie Donald Trump

"Black lives matter". C'est le symbole de la révolte contre les violences policières envers les noirs aux Etats-Unis. C'est en train de devenir le symbole du refus des violences policières et racistes un peu partout dans le monde, depuis la vague d'émotion suscitée par le décès de George Floyd, mort sous le genou d'un policier violent récidiviste.

Mais c'est aussi le message envoyé par la maire de Washington à son plus illustre citoyen, un certain président Donald Trump, qui semble vouloir maintenir l'ordre à tout prix, plutôt que de reconnaître et vouloir résoudre ce problème des violences racistes aux Etats-Unis. Un message peint sur toute la longueur et toute la largeur de la 16e rue, un axe central qui mène directement ...à la Maison Blanche.

Les peintres ont été contactés par le maire de DC Muriel Bowser et ont commencé à travailler tôt vendredi matin, a déclaré le bureau du maire à CNN. Un nouveau panneau de signalisation "Black Lives Matter Plaza" a même été placé pour rebaptiser la rue, qui est désormais visible sur les cartes en ligne...