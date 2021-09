La RTBF, RTL et plusieurs médias francophones lancent une plateforme de soutien aux victimes des inondations

Les inondations du mois de juillet sont sans précédent. Les conséquences sur le terrain sont énormes. L’onde de choc se fera ressentir encore longtemps. La RTBF et RTL veulent continuer à accompagner les citoyens, à soutenir les victimes. C’est dans cette optique que les deux médias lancent, avec d’autres médias francophones qu’ils ont pu convaincre (Nostalgie, L’Avenir et Sudinfo.be) et le réseau des médias de proximité constitué des différentes télévisions locales, la plateforme ensemblesolidaires.be.

Mettre en lien les demandes et les offres d'aide

La plateforme, accessible dès aujourd’hui, répond à deux objectifs. D’une part, mettre en lien les demandes d’aide des victimes et les offres proposées par les personnes qui souhaitent aider, qu'il s'agisse de biens ou de services. D’autre part, centraliser les informations pratiques dont les sinistrés ont besoin. Dans la rubrique "Questions pratiques", on trouve ainsi des questions, et surtout des réponses, relatives aux assurances, aux aides publiques, à la reconstruction, au logement, etc.

Des informations pratiques, concrètes et évolutives

La plateforme sera également enrichie d’articles provenant des différentes rédactions impliquées dans le projet, des articles qui reprendront les avancées sur le terrain, les nouvelles aides disponibles, tout ce qui peut faciliter la vie des personnes.

"On veut être le plus pratique possible, explique Nicolas-Xavier Ladouce, responsable Thématique Services aux Publics et porte-parole du projet pour la RTBF, délivrer des solutions concrètes, via le match que l’on fait entre offres et demandes d’aide, et via notre premier savoir-faire, à savoir délivrer de l’information qualitative et évolutive, en fonction de la situation sur le terrain. L’hiver approche, dans certaines zones les habitants ne sont toujours pas reliés au gaz, les besoins vont certainement évoluer, on suivra ça."