La route des vacances: à quoi faut-il s'attendre ces 24, 25 et 26 août ?

L’E25 Liège – Bastogne a vu naitre un nouveau chantier entre Chênée et Tilff, il y a quelques jours. La circulation est ramenée sur 2 voies rétrécies et la vitesse limitée à 70km/h. Suivant les besoins du chantier, des bretelles d’accès et de sortie pourront être fermées. Plus loin, les travaux entre Massul et Bastogne sont toujours d’actualité. La circulation sera particulièrement impactée dans le sens vers Liège.