La route des vacances: à quoi faut-il s'attendre ces 17, 18 et 19 août?

En Belgique, le code est orange dans le sens des départs sur tout le pays, ce week-end.

Concernant les retours, nous nous attendons à davantage de monde terminant leurs vacances que de personnes sur le départ. Ce qui explique le code rouge pour les trois jours.

Du côté des chantiers, les travaux sur l'E42 Daussoulx - Andenne sont terminés, on roule sur 3 voies aussi bien vers Liège que vers Mons.

Le chantier sur l’E42 Mons-Tournai pourrait poser problème à hauteur de Pommeroeul dans les deux sens.

De plus, le Pukkelpop est organisé à Kiweit-Hasselt du 15 au 19 Août, on attend ralentissements sur l’E313 à hauteur des sorties 27 Hasselt-West et 29 Hasselt-Oost.