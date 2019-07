La République dominicaine et le Honduras sous la menace de la "dengue"

La démoustication du littoral méditerranéen - JT 19h30 - 25/06/2019 On prend la direction de la petite Camargue, aux environs de Montpellier. Un petit coin de paradis ou presque car si vous connaissez le coin, vous savez aussi que les moustiques peuvent transformer votre séjour en enfer... Depuis 15 ans, le moustique Tigre y a fait son apparition et cet insecte qui adore les chevilles et peut transmettre des maladies graves pourrait bien arriver chez nous... Une équipe de démoustication travaille sur le pourtour méditerranéen français.