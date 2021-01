La reprise se prépare dans les auto-écoles

Des appels non-stop - © RTBF

Depuis vendredi après-midi, le téléphone n’arrête pas de sonner. Au bout du fil, des élèves, ou leurs parents, pressés de reprendre les cours ou passer leur examen pratique. "Nous sommes un peu débordés", avoue une employée des auto-écoles Bara à son interlocuteur, "nous vérifions les plannings et vous rappellerons courant de semaine prochaine". Tout l’agenda est à refaire. Les élèves sont la formation a été interrompue seront contactés en priorité, explique David Baratucci, le directeur. Depuis hier, il doit veiller au redémarrage de l’ensemble des activités. Hormis les questions de planning, il y a la "flotte" à vérifier. "Nous avons envoyé des SMS cette nuit pour que l’on vérifie chaque véhicule, voir si les voitures sont toutes en ordre d’assurance, de contrôle technique, et si les agences sont également prêtes à rouvrir". Pour lui, la reprise est une excellente chose. "La situation devenait intenable. On nous avait placés dans les métiers de contact, alors que non ! Nous n’avons pas de contact avec nos élèves, lorsque nous donnons des cours de conduite !"