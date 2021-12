La réouverture des théâtres est un véritable soulagement pour le secteur

C’est un soulagement pour les salles de théâtre qui peuvent rouvrir en dès ce soir et en toute légalité. Saisi en extrême urgence par le producteur Mathieu Pinte, de Sgaranelle Production, le Conseil d’État a suspendu l’arrêté royal qui fermait les salles de théâtre, suite aux décisions du CodeCo de ce mercredi 22 décembre.

Une nouvelle qui enchante le secteur. "Quel soulagement. C’était une journée de folie avec l’audience devant le Conseil d’Etat ce matin et l’attente de la décision pendant toute la journée. La troupe qui répète car nous avions indiqué à nos spectateurs que la représentation était maintenue. Et l’arrêt qui tombe à 17h30, 3h avant la représentation. On est soulagé et en même temps en plein dans le feu de l’évènement", explique Chistophe Cornet d’Elzius, co-producteur du spectacle "Demain c’était mieux – non peut-être !".

Quid des cinémas ? Des concerts ?

Un autre recours concernant toutes les autres institutions culturelles sera proposé au Conseil d’Etat ce vendredi. ►►► À lire aussi : Suspension de la fermture des théâtres : Annelies Verlinden propose de revenir aux mesures du précédent CodeCo pour la culture "C’est un signal important que le Conseil d’Etat montre aujourd’hui. Ça montre que la démocratie fonctionne. On est dans un état de droit qui fonctionne où les pouvoirs judiciaires peuvent mettre un stop au pouvoir exécutif. C’est de bon augure pour la décision de vendredi car on imagine mal le Conseil d’Etat dire autre chose pour les cinémas que ce qu’il a dit aujourd’hui pour les théâtres", explique Pierre-Arnaud Perrouty, le président de la Ligue des droits humains.

Les normes sanitaires toujours d’application

Bien évidement, les normes sanitaires qui sont le CST, masques obligatoires et le respect de la jauge de 200 personnes sont toujours d’application.