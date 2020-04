La réouverture des écoles, un danger pour les profs et les élèves ? Un spécialiste répond

Un retour à l’école à partir du 18 mai, pour certains élèves, à certaines conditions : le scénario est dans l’air, en attendant le conseil national de sécurité de ce vendredi 24 avril.

Est-ce bien raisonnable ? Les enfants ne risquent-ils pas de contaminer le personnel enseignant ? Et vice-versa ?

"Il faut tout d’abord vraiment rassurer les gens, affirme ce mercredi soir sur le plateau de "Questions en prime" Dimitri Van der Linden, porte-parole de la task force pédiatrique et infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. Les enfants sont peu malades [du coronavirus]. Quand ils l’attrapent, il y a peu de chances qu’ils soient très malades, contrairement à la grippe, par exemple […] Les pédiatres sont plus inquiets par un enfant grippé que par un enfant qui attrape le coronavirus."

Il poursuit : "Il y a un moins grand nombre d’enfants infectés. Lorsqu’on prend les dernières études, par exemple en Islande récemment, sur des patients qui étaient asymptomatiques, zéro enfant était infecté."

Sans compter qu'"en Italie, plus récemment, dans une étude qui n’est pas encore publiée, qui a mesuré l’effet pré-lockdown et l’effet post-lockdown sur 238 enfants, aucun enfant n’était infecté alors que certains enfants vivaient avec des personnes infectées".

Les instituteurs et les institutrices ne doivent pas être trop inquiets

Dimitri Van der Linden ajoute malgré tout que "la transmission se fait finalement moins d’enfants à adultes que d’adultes vers enfants". De quoi rassurer les professeurs et les parents à quelques jours d’une rentrée des classes qui s’annonce chaotique.

Selon le pédiatre, "il semble effectivement que, quand on a un enfant infecté dans une famille, c’est souvent via son papa ou sa maman. Maintenant, je pense qu’à l’école, les instituteurs et les institutrices ne doivent pas être trop inquiets puisque les enfants, comme je l’ai dit, sont très peu infectés".

Cela n’empêche pas qu’il faut respecter des mesures d’hygiène et de distanciation sociale insiste encore ce spécialiste. Celui-ci pointe "l’importance des mesures du groupe d’experts de déconfinement, qui va donner des recommandations claires, des guidelines pour justement avoir des mesures d’hygiène dans les écoles, pour effectivement éviter cette propagation vers l’enfant".