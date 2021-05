La réforme des rythmes scolaires, un vrai casse-tête pour les parents divorcés

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est accordé sur la réforme des rythmes scolaires sur base annuelle. Dès la rentrée 2022, les vacances d’été, de la maternelle jusqu’en fin de secondaires, seront ainsi raccourcies, tandis que les congés de Toussaint et Carnaval seront doublés. Dans les familles où les parents sont séparés, cela va demander une réorganisation. Certains craignent déjà que cela soit une source de tension.

Laurence, maman divorcée d’une fille, a toujours organisé les congés avec le papa de sa fille à l’amiable. Le passage à sept semaines de vacances pourrait poser problème : "Quand ma fille terminera son année, elle partira avec son mouvement de jeunesse. En général, cela dure deux ou trois semaines : il ne restera pas beaucoup de temps à se partager avec le papa". Pour cette maman, cela implique de revoir tout le calendrier des vacances pour faire en sorte que la répartition des semaines entre elle et le papa de sa fille soit équitable. "Cela va nous bloquer un peu", craint-elle.

►►► A lire aussi : Calendrier scolaire : quelles seront les dates de rentrée et des vacances jusqu’en 2032 ?

Alors que cette problématique touche de milliers d’enfants et de familles, Avocats.be et La Ligue des Familles planchent sur une feuille de route, à savoir des pistes de solution pour proposer un calendrier aux parents séparés et ainsi éviter les conflits.

"De nombreux avocats sont bien outillés pour faire face à ces nouveaux rythmes scolaires et proposer des modes alternatifs. Il s’agit de processus qui utilisent des techniques de négociation dans un cadre spécifique et qui permettent aux parties de trouver des solutions efficaces et à moindre prix", explique Maître Lidia Terrasi, avocate au barreau de Mons et médiatrice agrée.

Après avoir trouvé un arrangement, le mieux est d’homologuer officiellement ces arrangements et de les adapter au sein du jugement. Les deux associations prônent également l’harmonisation du calendrier des vacances scolaires au sein du pays pour éviter rythmes scolaires différents au sein d’un même foyer.