La réforme de la protection civile accouche dans la douleur

Un gâchis humain

Les syndicats dénoncent un gâchis humain. Rien qu’à Ghlin, 50% du personnel ne sait toujours où il va travailler le 1er janvier prochain. C’est le cas aussi pour beaucoup d’agents de la caserne de Libramont, et même celle de Crisnée. Et puis les sélections pour d’autres postes hors protection civile débutent à peine. A Crisnée, Marc, proche de la pension, lui, a pris les devants : il n’a pas voulu passer le concours ("trop humiliant", dit-il), il travaillera pour l’Office des étrangers au centre fermé de Vottem.

Pour ceux qui rejoindront Crisnée, il faudra aussi compter avec des trajets domicile/travail nettement plus longs. 135 kms aller et 135 kms retour en plus chaque jour de travail pour les agents qui travaillaient auparavant à Ghlin par exemple. Des temps de trajets extrêmement longs aussi pour ceux qui viendront de Libramont. A cela s’ajoute un changement d’horaire, avec des prestations non plus de 24H mais de 12H40. Les aller-retours sur la semaine seront donc plus nombreux, et donc plus lourds à supporter en terme de fatigue ou de coût financier.

La réforme en question

La réforme vise à faire de la protection civile un service de secours spécialisé au sein de la sécurité civile, désormais à 2 étages.

Les zones de secours au niveau local pour les missions urgentes. La protection civile au niveau fédéral pour des missions spécialisées et de longue durée.

