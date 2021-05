La RDC déclare la fin de la 12e épidémie d'Ebola

Ebola : risque accru d'épidémie - JT 19h30 - 01/08/2019 Il y a tout juste un an, l'épidémie d'Ebola se répandait dans l'Est de la République Démocratique du Congo. 1.800 personnes sont mortes sur 2.600 contaminées. De gros moyens ont été mis en place, dont un vaccin qui donne de très bons résultats. Et pourtant, la maladie progresse toujours. Pourquoi ?