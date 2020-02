La publicité pour le tabac totalement interdite en 2021

Evolution de la publicité sur le tabac - 16/05/2016 - 21/01/2020 Les paquets de cigarettes vont changer de look avec encore plus d'avertissements en matière de santé. Textes et photos dissuasifs couvriront désormais 65% du paquet. De quoi rappeler que fumer tue, chaque jour. On est décidément loin, bien loin de l'époque où le tabac s'imposait partout.