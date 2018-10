La psychanalyse corporelle: utiliser son corps pour remonter le temps

C'est une méthode qui a déjà plus de 30 ans et qui devient tendance. Quand le corps dévoile l'inconscient, Cela s'appelle la psychanalyse corporelle. La psychanalyste sollicite la mémoire de notre corps pour nous permettre d'assister aux films de nos différents traumatismes depuis la naissance. Il ne s'agit pas de guérir d'une pathologie mais de mieux se connaître pour vivre mieux.

Nous sommes invités à observer une séance de cette psychanalyse sans mots. Les trois stagiaires présents, s'allongent, ferment les yeux et entrent lentement dans un état où de petits spasmes leur secouent le corps. Soudain, les participants entrent dans une transe parfois impressionnante, brutale voire animale. Leurs corps se tordent, les doigts de pieds se tendent à la limite du supportable.

Certains émettent de petits râles. Ils utilisent en quelque sorte leur corps pour remonter le temps. Catherine Berte est psychanalyste corporelle: "C'est une technique qui donne la parole au corps et qui va simplement permettre d'accéder à des souvenirs enfouis. Le corps ne peut rien inventer qu'il n'ait en mémoire. Il a tout engrangé depuis notre naissance."

Marie-Christine, 65 ans retourne jusqu'à l'instant de sa naissance

Ce matin-là, Marie Christine Morinière, une stagiaire de 65 ans, revit ce moment précis où elle est venue au monde. Le moment de l'accouchement où bébé, elle pousse son premier cri et où les infirmières lui prodiguent les premiers soins. Au débriefing qui suit, elle raconte ce qu'elle a vu: "Je pense que c'était juste après ma sortie. Les soins, je n'en veux pas, je les repousse. Mais ce n'est pas encore très clair. Il faudra que j'y retourne."

Selon cette méthode, il y aurait ainsi 4 événements-clés dans notre vie qui forgeraient toute notre personnalité. La naissance, la petite enfance où l'on doit se conformer aux règles de la famille, l'enfance où l'on apprend les règles de la société en matières de plaisir et d'autorité, et enfin l'adolescence où l'on rêve d'un monde idéal et où on doit ensuite déchanter.

La psychanalyste explique: "le corps raconte les événements-clé où la personne a pris des décisions comportementales par rapport à la famille. Pour être conforme aux lois de la famille, l'enfant renonce à toute une spontanéité pour rester dans le cadre."

Une stagiaire revit une scène de mariage traumatique à 4 ans

Durant la transe, cette autre stagiaire d'une cinquantaine d'années qui préfère ne pas donner son nom, serre fermement le poing gauche jusqu'à raidir le bras derrière le dos. Elle a quatre ans et revit une scène de mariage, sans doute, traumatique pour elle: "le poing dans le dos, c'est comme un secret et ça me casse. ces séances m'aident à me réconcilier avec ceux avec qui je vis au quotidien et avec qui j'ai des comportements qui datent de ce moment-là.

Mais pas question ici de thérapie. "Nous nous occupons de révéler notre construction pour mieux vivre. On ne s'occupe absolument pas de cas pathologiques." précise Catherine Berte.

Alors un bon moyen de se réconcilier avec soi-même, difficile de savoir si cela marche vraiment. Les stagiaires que nous avons rencontrés en tout cas semblent convaincus.