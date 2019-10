La prochaine grève mondiale pour le climat aura lieu le 29 novembre

Le mouvements de jeunes Fridays for Future prévoit une nouvelle journée mondiale d'actions pour le climat le 29 novembre, à quelques jours de la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique dont le coup d'envoi sera donné le 2 décembre au Chili.Des manifestations sont attendues dans plus de 100 villes, a indiqué l'organisation. A côté de la grève des écoliers pour laquelle l'initiative est devenue célèbre, des "protestations créatives" sont également prévues. Le mouvement des "vendredis pour le futur", qui a motivé des millions de personnes à défiler dans les rues le mois dernier à travers le globe, est né après que l'étudiante suédoise Greta Thunberg a entrepris de manifester devant le parlement de son pays l'an dernier, alors qu'elle avait 15 ans. Elle se plaçait chaque semaine devant l'institution, arborant un panneau "kolstrejk for klimatet" (grève des écoliers pour le climat).