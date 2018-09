La prochaine grève européenne contre Ryanair devrait avoir lieu le 28 septembre

Selon nos informations, la date de grève européenne chez Ryanair est fixée, jusqu'à nouvel ordre, au 28 septembre prochain. Elle sera confirmée officiellement le 13 septembre, lors d'une conférence de presse des syndicats.

Cette grève devrait être la plus importante grève européenne contre la compagnie irlandaise, puisqu'elle réunira, au moins, les syndicats belge, hollandais, italien, portugais et espagnol. La revendication est toujours la même: que Ryanair applique les législations nationales. C'est-à-dire qu'un employé Ryanair en Belgique aurait un contrat belge, un employé italien aurait un contrat italien, etc. selon la demande des syndicats.

La grève concerne principalement le personnel de cabine, mais pourrait être rejointe par les pilotes.

La CNE organisera une conférence de presse le 13 septembre prochain lors de laquelle plus de précisions devraient être apportées.

La semaine dernière, plusieurs syndicats européens représentant les membres d'équipage de Ryanair s'étaient réunis à Rome pour évaluer l'impact des actions de grève entreprises de cet été et coordonner la suite des actions.