Y a-t-il de la vie sur les exoplanètes Trappist?

Les exoplanètes sont-elles habitables ?

C'est en analysant leur ombre au moment du passage devant leur étoile, qu'on a pu déduire certaines caractéristiques assez précises de leur composition. Ces exoplanètes ont de nombreuses similarités avec la planète Terre. "On ne peut pas encore dire qu’elles sont habitables, mais ce sont des planètes telluriques, c’est-à-dire des planètes comme la Terre composées essentiellement de roches comme Vénus, Mars ou Mercure. Et puis, il semble que ce sont des planètes qui sont riches en eau. Jusqu’à 5% de la masse de certaines de ces planètes serait de l’eau et vu que ces planètes sont tempérées, la présence d’eau liquide à la surface est plus que vraisemblable", précise Michael Gillon.

Avant d’ajouter : "Ce que l’on veut comprendre, c’est ce que l’eau peut exister sous forme liquide à la surface sur ces planètes. Et puis, on peut rêver de détecter dans leurs atmosphères s’il y a différentes molécules qui nous permettraient de démontrer qu’il y a la surface de ces planètes une activité biologique".